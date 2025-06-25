Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 25 июня 2025Экономика

Финансисты оценили риск резкого ослабления рубля

Финансист Зельцер: В июле рублю предстоит уверенное ослабление
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

На следующей неделе доллар, вероятнее всего, будет колебаться в районе 79-81 рубля, но оснований для резкого ослабления российской валюты нет. Об этом заявил генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Его процитировал «Лайф».

В числе факторов, которые будут влиять на динамику курсов, он назвал политику Банка России. Любые сигналы об уменьшении ключевой ставки будут рассматриваться как фактор, работающий на ослабление рубля. Кроме того, если цены на нефть не поднимутся выше отметки 70 долларов за баррель, то это тоже окажет давление на курс российской валюты.

На нефтяной фактор указал и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он напомнил, что нефть подешевела до тех уровней, на которых находилась до конфликта Ирана и Израиля. Это способствует укреплению рубля. По его словам, в июле рубль ждет более уверенное ослабление на фоне сокращения экспорта, роста импорта, предполагаемой корректировки бюджетного правила и ухода «ключа» ниже 20 процентов. Ориентиры на седьмой месяц года: доллар стоит около 85, евро — до 95, а юань — 11,5 рубля.

Материалы по теме:
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
13 декабря 2024
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров заявил, что ждет постепенного развития тренда на ослабление рубля и движения в сторону выше 85 в паре с долларом к осени. В свою очередь, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что с 1 июля доллар будет стоить 77–85, евро — 88–94, юань — 10,7–11,6 рубля.

Ранее глава департамента ДКП регулятора Андрей Ганган заявил, что значительное укрепление рубля стало результатом политики регулятора.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

    Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

    С отдыхающих в Анапе туристов будут брать расписки

    Лукашенко пообещал посетить «очень горячую» страну в Латинской Америке

    В Киргизии заставят чиновников и депутатов учить киргизский

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости