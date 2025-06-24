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10:22, 24 июня 2025Экономика

Объяснена связь укрепления рубля с проводимой Банком России политикой

В ЦБ РФ назвали укрепление рубля следствием жесткой денежно-кредитной политики
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Значительное укрепление рубля является следствием проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политики (ДКП) и вносит свой вклад в снижение инфляции — о связи динамики курс нацвалюты и политики Банка России журналистам рассказал глава департамента ДКП регулятора Андрей Ганган, которого цитирует «Интерфакс».

«По сути, жесткая денежно-кредитная политика и высокие кредитные ставки сдерживают спрос, в том числе и на импорт, и соответственно, повышают привлекательность рублевых сбережений», — объяснил представитель Центробанка. Связанный с этим дезинфляционный импульс Ганган назвал «классической работой валютного канала ДКП».

Ранее он же не согласился с заявлениями, звучавшими на прошлой неделе со стороны представителей кабмина и крупного бизнеса о чрезмерном укреплении рубля и том, каким должен быть его равновесный курс. Глава департамента отметил, что считает оптимальными нынешние уровни в 78-79 рублей за доллар, поскольку курс отражает актуальный баланс спроса и предложения на внутреннем рынке, а ослабление нацвалюты, выгодное экспортерам, не станет столь же приемлемым для всей экономики в целом.

До этого, комментируя первое за три года снижение ключевой ставки в РФ, глава ЦБ Эльвира Набиуллина также назвала одним из главных факторов наблюдающегося укрепление рубля высокие процентные ставки.

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