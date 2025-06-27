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05:17, 27 июня 2025Экономика

Экономист назвала выгодополучателей слабого рубля

Экономист Сорокина: Крепкий рубль выгоден для россиян, но вредит экспортерам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Крепкий рубль выгоден для россиян, так как поддерживает их уверенность в экономической стабильности внутри страны, способствует замедлению инфляции и снижает стоимость импортных товаров и отпусков за рубежом. В то же время это вредит компаниям-экспортерам, выгодополучателей слабого рубля назвала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, передает агентство «Прайм».

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