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18:09, 26 июня 2025Экономика

ЦБ повысил курсы доллара и евро

ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро до 78,21 и 91,66 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальный курс американской валюты в пятницу, 27 июня, составит 78,21 рубля, европейской — 91,66 рубля. Для сравнения, в четверг, 26 июня, котировки первой находились на отметке в 78,2 рубля, а второй — на уровне в 91,06 рубля. Таким образом, ЦБ поднял курс доллара примерно на копейку, а евро — на 60 копеек. Котировки юаня, в свою очередь, повысили на 2 копейки — с 10,9 до 10,93 рубля.

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Несмотря на продолжительное сохранение курса доллара в коридоре 78-79 рублей, ряд экспертов сходятся во мнении, что подобное соотношение сил в валютной паре продержится недолго. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов прогнозирует, что к концу года котировки американской валюты вплотную приблизятся к отметке в 100 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что пробить психологический рубеж доллару удастся уже к осени. Резкому ослаблению рубля во второй половине года, отмечает она, во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее назвал курс в 90-100 рублей за доллар оптимальным для отечественных экспортеров. Нынешний же курс он счел вредным для национальной экономики, так как он может привести к снижению поступлений в федеральный бюджет.

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