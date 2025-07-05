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14:56, 5 июля 2025Спорт

Футболист Смолов устроил драку в столичной «Кофемании». В 2019-м он был уверен, что не повторит историю Кокорина и Мамаева

Участники драки со Смоловым открестились от публикации видео и вымогательства
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Пострадавшие в конфликте с футболистом Федором Смоловым рассказали о том, как началась потасовка. Историю от лица одного из мужчин приводит Telegram-канал «RT на русском».

По словам источника, Смолов спрашивал посетителей о клубных предпочтениях и пытался поговорить с женщиной за соседним столиком. После ее ответа между ними произошла словесная перепалка. Затем, чтобы загладить вину, футболист предлагал всем оплатить счета.

Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся, а вот мой товарищ получил перелом челюсти

участник конфликта

Смолов отмечал в кафе чемпионство «Краснодара»

Конфликт произошел в столичной «Кофемании» утром 28 мая. Футболист праздновал там победу клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). К тому моменту его контракт с «Краснодаром» закончился, и он находился в статусе свободного агента.

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

По информации Telegram-канала Baza, двое мужчин обсуждали Смолова и, после того как в адрес игрока прозвучали оскорбления, тот накинулся на них с кулаками. Отмечалось, что позднее спортсмен извинился перед гостями заведения, которые стали свидетелями потасовки.

Участники драки шантажировали Смолова

После публикации видео стало известно, что футболисту предлагали заплатить миллион рублей, чтобы запись с камер не оказалась в публичном доступе. Он согласился, после чего требования вымогателей выросли сначала до 3 миллионов, а потом до 20 миллионов рублей. Эту сумму футболист выложить отказался.

При этом один из участников конфликта в разговоре с RT опроверг данную информацию. По его словам, им достаточно извинений от спортсмена и того, что он оплатил счет на лечение пострадавшего.

Мы вообще не хотели огласки. Не знаем, кто слил видео и уж тем более вымогает деньги у Феди. Ломать ему жизнь не хотим

участник конфликта

Как сообщает «Спорт-Экспресс», МВД отказало в возбуждении уголовного дела против Смолова за отсутствием состава преступления.

Ситуацию прокомментировали бывшая жена и отец Смолова

Отец футболиста Михаил Смолов рассказал «Известиям», что узнал об инциденте только 5 июля. Он добавил, что сын сам разберется в своих делах.

«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя неконфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — заявила 5-tv.ru бывшая жена футболиста Виктория Лопырева.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал футболистов перестать завтракать в «Кофемании» и есть дома

В 2018-м в этой же «Кофемании» устроили драку Кокорин и Мамаев

В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Впоследствии игроки были привлечены к уголовной ответственности. Они провели в местах лишения свободы почти год.

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

Комментируя произошедшее с коллегами, Смолов призывал наказать футболистов, но не устраивать из этого показательной порки. «Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло», — заключил он.

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