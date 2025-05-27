Смолов и Газинский ушли из «Краснодара» после победы в РПЛ

Смолов, Газинский и Дюпин покинули «Краснодар» после победы в РПЛ

Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин ушли из «Краснодара» после победы в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболисты покидают команду в связи с окончанием контрактов. «Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула», — отмечается в заявлении.

Смолов — лучший снайпер в истории «Краснодара». В 125 матчах он забил 68 мячей.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.