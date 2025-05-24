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18:35, 24 мая 2025Спорт

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В заключительном 30-м туре краснодарцы на своем поле победили московское «Динамо» со счетом 3:0. Первый мяч на 46-й минуте забил Джон Кордоба, а в концовке отличились Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти.

«Краснодар» набрал 67 очков и на одно очко обошел петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в параллельном матче на своем поле победили «Ахмат» (3:0). Петербуржцы упустили возможность в седьмой раз подряд выиграть РПЛ.

«Краснодар» был основан в феврале 2008 года. До нынешнего сезона лучшим результатом команды в РПЛ было серебро в прошлом чемпионате.

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