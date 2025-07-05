Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
15:00 (Мск)
Хейли Баптист
Уимблдон (ж)
Камилла Рахимова
0:2
Завершен
Линда Носкова
Уимблдон (ж)
Нуну Боржеш
2:3
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Анастасия Павлюченкова
2:1
Завершен
Наоми Осака
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
3:0
Завершен
Адриан Маннарино
Уимблдон (м)
Эри Ходзуми
4 июля
13:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Уимблдон — парный разряд (ж)
04:31, 5 июля 2025Спорт

Раскрыты требования вымогателей к футболисту Смолову

Вымогатели требовали от футболиста Смолова 3 млн руб. после драки в «Кофемании»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У российского футболиста Федора Смолова вымогали несколько миллионов рублей, угрожая выложить в сеть видео с дракой с его участием. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, инцидент произошел утром 28 мая в ресторане «Кофемания». Спортсмен услышал, как двое мужчин обсуждали его, и после того, как в адрес игрока прозвучали оскорбления, Смолов набросился на них с кулаками.

Через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео с камер наблюдения не оказалось в общем доступе. Он согласился, после чего требования вымогателей выросли до трех миллионов. Эту сумму футболист выложить оказался.

Также стало известно, что пострадавшие обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

О драке Смолова с посетителями ресторана сообщалось ранее 5 июля. Выяснилось, что ранее в той же «Кофемании» оскандалились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избившие чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о десятках «Гераней» над городом с авиабазой ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали еще один российский город

    Раскрыты требования вымогателей к футболисту Смолову

    Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

    В Германии раскрыли план Трампа по Украине и Европе

    Бывшие заключенные украинского батальона без вести пропали в Харьковской области

    Президент Румынии начал игнорировать звонки желающих обсудить проблемы граждан

    Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

    В США рассказали о вскрывшейся из-за конфликта на Украине проблеме

    ВСУ атаковали Чувашию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости