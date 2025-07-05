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02:23, 5 июля 2025Спорт

Со Смолова попытались вымогать деньги после конфликта в «Кофемании»

Журналист Карпов: Со Смолова вымогали деньги после конфликта в ресторане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской. Инцидент попал на видео. Как указал в Telegram-канале журналист Иван Карпов, с футболиста попытались вымогать деньги за то, чтобы ролик не публиковали.

Конфликт случился в конце мая, однако его причины пока неизвестны. По одной из версий, утверждает Карпов, Смолова спровоцировали.

«Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. (...) Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — написал журналист.

Ранее стало известно о том, что клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявили интерес к Федору Смолову. Уточнялось, что речь идет о клубах из нижней части турнирных таблиц.

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