Со Смолова попытались вымогать деньги после конфликта в «Кофемании»

Журналист Карпов: Со Смолова вымогали деньги после конфликта в ресторане

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Никитской. Инцидент попал на видео. Как указал в Telegram-канале журналист Иван Карпов, с футболиста попытались вымогать деньги за то, чтобы ролик не публиковали.

Конфликт случился в конце мая, однако его причины пока неизвестны. По одной из версий, утверждает Карпов, Смолова спровоцировали.

«Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. (...) Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)», — написал журналист.

Ранее стало известно о том, что клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявили интерес к Федору Смолову. Уточнялось, что речь идет о клубах из нижней части турнирных таблиц.