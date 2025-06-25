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22:47, 25 июня 2025Спорт

Стало известно об интересе азиатских клубов к Смолову

Metaratings: Клубы из Катара и ОАЭ проявили интерес к футболисту Федору Смолову
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявили интерес к российскому нападающему Федору Смолову. Об этом стало известно Metaratings.ru.

По информации источника, 35-летним футболистом интересуются клубы из нижней части турнирных таблиц азиатских чемпионатов. Отмечается, что они предлагают Смолову небольшую зарплату.

Смолов ушел из «Краснодара» после победы на чемпионате России 27 мая. Футболист покинул команду в связи с окончанием контракта.

Смолов — лучший снайпер в истории «Краснодара». В 125 матчах он забил 68 мячей.

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