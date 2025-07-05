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03:23, 5 июля 2025Спорт

Смолов стал третьим оскандалившимся футболистом в одном и том же ресторане

Смолов, Кокорин и Мамаев подрались в одной и той же «Кофемании»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский футболист Федор Смолов стал третьим спортсменом, оказавшимся в центре сказдала в одном и том же ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он набросился с кулаками на двух посетителей «Кофемании» на Никитской улице в Москве. Предварительно, экс-нападающего «Краснодара» спровоцировали вопросами о его игре. Также появилась неподтвержденная информация, будто у одного из пострадавших перелом орбитальной кости и челюсти

В октябре 2018 года в этом же заведении устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда от их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Игроки были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы около года.

В феврале 2025 года в ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошла крупная драка. Несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили крупную драку. Гости в панике бросали столы и выбегали из заведения.

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