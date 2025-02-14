В «Кофемании» в центре Москвы произошел конфликт

В ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в Москве произошел конфликт

В ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошел конфликт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнил собеседник агентства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

О конфликте в «Кофемании» на Кутузовском проспекте также сообщил Telegram-канал Mash. Утверждается, что несколько молодых людей не смогли решить конфликт и устроили драку.

Ранее стало известно, что в московском ресторане «Кофемания» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Отмечается, что маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей.