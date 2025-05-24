«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» остался без золота в год столетия клуба

«Краснодар» опередил «Зенит» и впервые в истории стал чемпионом России

Футбольный клуб «Краснодар» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле разгромил московское «Динамо», что позволило ему впервые в истории выиграть чемпионат страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая игра прошла на переполненном стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Хозяева одержали крупную победу и по окончании встречи получили золотые медали, а также чемпионский кубок.

В решающем матче «Краснодар» забил три мяча «Динамо»

В последнем туре все было в руках «Краснодара», команда на одно очко опережала «Зенит» и для того, чтобы гарантировать себе титул, ей нужно было на своем поле обыграть московское «Динамо». Первый тайм завершился со счетом 0:0, а во втором хозяева забили трижды.

Вскоре после перерыва форвард краснодарцев Джон Кордоба сыграл на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в сетку. В концовке встречи вышедший на замену Никита Кривцов пробил по воротам из-за пределов штрафной, мяч попал в защитника «Динамо», и влетел в угол ворот. Точку в игре в добавленное время поставил Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Второе место занял «Зенит»

До этого шесть чемпионатов России подряд выиграл петербургский «Зенит», который в 2025 году празднует столетие клуба. В последнем туре сине-бело-голубые дома встречались с грозненским «Ахматом». Для титула зенитовцам нужно было побеждать в своем матче, а также ждать того, что «Динамо» отберет очки у «Краснодара».

С задачей «Зенит» справился. Клуб одержал крупную победу благодаря двум голам Андрея Мостового с пенальти, а также точному удару Педро с передачи Александра Соболева. Петербуржцы набрали 66 очков и заняли второе место в чемпионате. Бронзовым призером стал московский ЦСКА, который в заключительном туре на своем поле победил «Нижний Новгород» (2:0).

Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт. Он состоит из взлетов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжелая концовка. Чувствую скорее опустошенность от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть Сергей Семак главный тренер «Зенита»

Федор Смолов впервые в истории стал чемпионом России

Форвард вернулся в «Краснодар» летом 2024 года, ранее он выступал за команду с 2015-го по 2018-й. В нынешнем сезоне Смолов провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. В решающем матче он не вышел на поле, проведя всю игру на скамейке запасных.

«Каково это — выиграть чемпионство? Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы», — сказал Смолов.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев также прежде никогда не становился чемпионом России. Он начал тренерскую карьеру в академии клуба и прошел путь до наставника главной команды.

«Очень нравился настрой ребят, как они готовились всю неделю, понимали, что мы проделали огромную работу, это наш шанс, который мы не могли упустить. Я был спокоен в перерыве, чуть подкорректировали и добились своего», — отметил футболист в интервью «Матч ТВ».

«Краснодар» был основан 17 лет назад

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года. Инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий. За три сезона команда прошла путь от ПФЛ до элитного российского дивизиона. В сезоне-2014/2015 «Краснодар» впервые стал бронзовым призером чемпионата страны, после этого команда еще дважды повторила это достижение.

В прошлом сезоне «Краснодар» до последнего имел шансы на чемпионство. В заключительном туре «горожане» также встречались с московским «Динамо» и одержали победу, однако «Зенит» в параллельном матче обыграл «Ростов» и в шестой раз подряд стал чемпионом России.