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19:08, 24 мая 2025Спорт

Смолов прокомментировал чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Федор Смолов о чемпионстве «Краснодара»: Я очень счастлив и благодарен ребятам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал чемпионство клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

«Каково это — выиграть чемпионство? Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы», — сказал Смолов. Футболист отметил, что титул — заслуга его одноклубников и болельщиков.

Ранее 24 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре РПЛ со счетом 3:0 и впервые в истории выиграл чемпионство. Краснодарцы набрали 67 очков и на одно очко опередили финишировавший вторым петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые не стали чемпионами России впервые за семь лет.

В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний Смолов принял участие в 16 матчах, в которых забил один мяч и отметился одной результативной передачей. Форвард, в прошлом сезоне выступавший за «Динамо», также впервые в карьере стал чемпионом России.

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