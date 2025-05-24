Московский ЦСКА стал бронзовым призером РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом с пенальти отметился Иван Обляков, еще один мяч забил Артем Шуманский.

ЦСКА благодаря победе набрал 59 очков. Это позволило армейцам завоевать бронзовые медали. На четвертом месте финишировал московский «Спартак», пятым стало столичное «Динамо».

Ранее чемпионский титул в РПЛ впервые в истории завоевал «Краснодар». «Горожане» обошли петербургский «Зенит», ставший серебряным призером.