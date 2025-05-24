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18:38, 24 мая 2025Спорт

ЦСКА стал бронзовым призером РПЛ

Московский ЦСКА стал бронзовым призером РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом с пенальти отметился Иван Обляков, еще один мяч забил Артем Шуманский.

ЦСКА благодаря победе набрал 59 очков. Это позволило армейцам завоевать бронзовые медали. На четвертом месте финишировал московский «Спартак», пятым стало столичное «Динамо».

Ранее чемпионский титул в РПЛ впервые в истории завоевал «Краснодар». «Горожане» обошли петербургский «Зенит», ставший серебряным призером.

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