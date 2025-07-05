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09:27, 5 июля 2025Спорт

Смолов извинился перед свидетелями драки в Москве

Футболист Смолов извинился перед свидетелями драки в Москве
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Футболист Федор Смолов извинился перед свидетелями драки в московской «Кофемании». Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, после конфликта спортсмен обратился к другим гостям заведения, которые стали свидетелями потасовки. Затем он и его компания покинули заведение.

Конфликт произошел в конце мая, но видео попало в сеть только сейчас. Отмечается, что Смолов набросился с кулаками на оскорблявших его посетителей.

Позднее Смолову предложили заплатить миллион рублей за то, чтобы видео не было опубликовано. Когда футболист согласился, ценник поднялся до трех миллионов, и форвард отказался.

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