Еще 15 беспилотников сбито в небе над Россией

ВСУ атаковали Россию 15 беспилотниками, они сбиты над тремя регионами

Еще 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Дроны были уничтожены над тремя регионами. Более двух третей — 11 летательных аппаратов — перехвачены над Брянской областью, 1 — над Белгородской. Три дрона долетели до Смоленской области, где и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны преодолевать большие расстояния и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 5 июля ВСУ попытались атаковать Москву. Об отражении налета беспилотников сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Где именно произошло сбитие дронов, не сообщалось.