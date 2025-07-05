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15:18, 5 июля 2025Россия

Еще 15 беспилотников сбито в небе над Россией

ВСУ атаковали Россию 15 беспилотниками, они сбиты над тремя регионами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Еще 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Дроны были уничтожены над тремя регионами. Более двух третей — 11 летательных аппаратов — перехвачены над Брянской областью, 1 — над Белгородской. Три дрона долетели до Смоленской области, где и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны преодолевать большие расстояния и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Ранее 5 июля ВСУ попытались атаковать Москву. Об отражении налета беспилотников сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Где именно произошло сбитие дронов, не сообщалось.

ЖЗЛ
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