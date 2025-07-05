Лукашенко напомнил о просчетах Великой Отечественной войны

Лукашенко: Мы должны помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны

Белорусы должны помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны, чтобы не повторить эти ошибки в дальнейшем будущем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытии музея Славы Могилевщины, передает ТАСС.

«Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы "прошлепали" начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией», — напомнил глава государства.

Лукашенко добавил, что память об этой исторической эпохе и ее ошибках позволяет смотреть на сегодняшнюю ситуацию в мире и выстраивать более грамотную политику. В частности, он сказал, что Советский Союз занимался политикой «умиротворения» Германии, чего Минск не сделает ни с кем в дальнейшем.

Ранее Лукашенко заявил, что мужики должны молиться на власть за то, что Белоруссия не участвует в вооруженных конфликтах, вопреки напряженности на границах. Он добавил, что вокруг республики хватает «змей подколодных», которые шипят и «готовы сюда ринуться».