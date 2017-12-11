Врачи раскрыли свои реальные доходы

Более половины работающих российских врачей получают меньше 25 тысяч рублей в месяц, лишь восемь процентов медиков — больше 50 тысяч, то есть на уровне средней по стране или выше. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе движения Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В начале декабря он совместно с фондом «Здоровье» провел опрос среди медиков об уровне их дохода. В нем приняли участие 7,3 тысячи врачей и 1,3 тысячи других медработников из 85 регионов России.

Согласно результатам исследования, 58 процентов специалистов с этой сфере зарабатывают на одну ставку менее 25 тысяч рублей. При этом более трети из них (21 процент среди всех опрошенных) получают менее 15 тысяч.

В то же время 79 процентов среднего медперсонала получает менее 25 тысяч рублей, лишь шесть процентов — больше 35. Из-за низких доходов более половины работников вынуждены брать дополнительные рабочие часы, а каждый десятый — работать на две ставки.

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В ОНФ отметили, что в этом году у 63 процентов медиков ставки никак не изменились, у 20 процентов они стали меньше, только 17 процентов стали зарабатывать больше.

Согласно официальным данным Росстата за январь-сентябрь, средняя зарплата врачей составляет 53,1 тысячи рублей, а среднего медперсонала — 29,2 тысячи.

Согласно планам правительства, к октябрю 2017 года зарплата врачей должна была составлять 180 процентов от средней по региону, а к началу 2018-го — 200 процентов. Планируется, что к этому же периоду медперсонал будет получать полноценный средний оклад.

Ранее Росстат сообщал, что в целом среднемесячная зарплата в России в октябре составила 38 275 рублей.