Появились подробности инцидента с умиравшим 20 минут пациентом

Мужчина, смерть которого в смоленской больнице вызвала широкий резонанс в связи с тем, что ему не оказывали помощь в течение получаса, умер не в тот же день в приемном отделении, а спустя 11 дней после операции по трепанации черепа. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главного врача по медицинской части Клинической больницы скорой медицинской помощи Надежда Кронштофик.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как окровавленный пациент выходит из палаты в коридор приемного покоя и падает на пол. Его замечает женщина, вероятно, медсестра, но не решается подойти. Врач-мужчина подходит к пациенту, пробует его поднять, но ему это не удается. В итоге помощь пациенту начинают оказывать примерно через 10-20 минут после того, как он упал. Отмечалось, что инцидент произошел летом, мужчина был на дне рождения и получил ранения в драке.

По данным медиков, смерть пациента наступила не в коридоре, а после перенесенной операции. «Он пролежал у нас 11 суток, ему делали трепанацию черепа», — пояснила Кронштофик. По ее словам, пациент приходил в сознание на следующий день после поступления, однако спустя несколько дней его состояние ухудшилось.

После широкого освещения произошедшего в СМИ в отношении медперсонала было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оставление в опасности».