Смоленские врачи 20 минут наблюдали за смертью пациента

Видео: Важное в Смоленске / ВКонтакте

Врачи одной из больниц в Смоленской области в течение 20 минут не оказывали помощь лежащему на полу окровавленному пациенту, который в итоге умер. Видеозапись с камер наблюдения в медучреждении опубликовал портал Readovka.ru.

Инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако известно о нем стало только в ноябре. Летом, по информации издания, 47-летний мужчина праздновал свой день рождения в баре, между ним и тремя другими посетителями произошел конфликт, началась драка, и его ударили кастетом по голове. Скорая помощь доставила пострадавшего в отделение Красного Креста в 23:00 по местному времени. Там он он провел несколько часов.

В 04:20 одна из камер наблюдения зафиксировала, как пациент открыл дверь кабинета, вышел в коридор, потерял равновесие и упал на пол. От удара головой на плитке остался кровавый след. На записи видно, как мимо упавшего проходит женщина, внимательно смотрит на него и уходит. Мужчина еще несколько раз пытался встать и снова падал, после последней попытки подняться он ударился головой о железный угол.

Все это время мимо окровавленного пациента проходили сотрудники больницы, которые обратили на него внимание после того, как у мужчины начались судороги. Санитары унесли его в 04:40, мужчина впал в кому, через девять дней ему сделали трепанацию черепа, еще через два дня он умер.

Readovka.ru отмечает, что, по словам врачей, в кармане у мужчины была бутылка водки, а сам он был сильно пьян, вел себя грубо. От удара головой о плитку он потерял сознание, его череп был расколот, всю левую сторону тела парализовало, а из уха текла кровь. Медицинскую помощь якобы оказали незамедлительно. Следственный комитет отказался заводить дело.