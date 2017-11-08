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«Человек-статуя» случайно подстрелил себя в день рождения и умер

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Житель Санкт-Петербурга, случайно выстреливший себе в голову, скончался в больнице, сообщает в среду, 8 ноября, сайт 78.ru.

Инцидент произошел 27 октября, в день рождения молодого человека, однако о происшествии стало известно только сейчас. Погибший — 25-летний петербуржец Андрей, учился в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения и работал арт-директором агентства живых статуй «Интроверты». Также известно, что он ранее проходил срочную службу.

Мужчина выстрелил в себя из пневматической винтовки и был доставлен в реанимацию только спустя час после произошедшего. Находился ли Андрей в тот день на работе или отмечал праздник, не уточняется.

Врачи Александровской больницы диагностировали у него пулевое проникающее черепно-мозговое ранение, оскольчатый перелом левой глазницы, повреждения левой лобной и теменной долей с острой гематомой. Пострадавший скончался днем во вторник, 7 ноября.

12 октября сообщалось, что в американском штате Северная Каролина четырехлетний мальчик случайно убил деда. Погибший 57-летний Дэнни Патрик вместе с внуком отправился погулять и пострелять из ружья. Ребенок нашел еще одно ружье в грузовике и случайно выстрелил мужчине в лицо.

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