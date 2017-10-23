Российский военный на базе в Армении убил сослуживца и покончил с собой

Российский военнослужащий случайно застрелил на полигоне в Армении сослуживца, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в понедельник на полигоне Алагяз. После проведения занятий военнослужащий контрактной службы при сдаче оружия грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата в сослуживца, смертельно ранив его.

«Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий покончил с собой», — рассказали в пресс-службе ЮВО.

Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.