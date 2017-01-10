В Тверской области полицейский покончил с собой на службе

В поселке Сонково (Тверская область) полицейский покончил с собой на рабочем месте. Об этом во вторник, 10 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел утром 9 января. Как сообщается, тело сотрудника с признаками суицида обнаружили в служебном кабинете Сонковского пункта полиции «Краснохолмский».

Начата доследственная проверка. Мотивы поступка устанавливаются, опрашиваются родственники и сослуживцы. Назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, рядом с трупом нашли табельное оружие. По предварительным данным, причиной самоубийства офицера полиции стала депрессия.

9 января стало известно, что в Кургане в отделении полиции №5 нашли тело местного жителя. Предположительно, задержанный в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил суицид.