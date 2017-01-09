Задержанный мужчина покончил с собой в отделении полиции Кургана

В Кургане в отделении полиции №5 нашли тело местного жителя, предположительно, совершившего суицид. Об этом URA.Ru сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Отмечается, что в ночь на 4 января 37-летний мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Ранним утром его обнаружили мертвым в камере для административно задержанных.

По факту произошедшего проводится проверка. В частности, будут изучены записи с камер видеонаблюдения.

В мае 2015 года в отделении полиции Екатеринбурга покончила с собой женщина, задержанная за нецензурную брань в общественном месте. Ранее она уже предпринимала попытки покончить с собой.