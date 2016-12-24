Подполковник МВД покончил с собой в Уфе

Сотрудник полиции совершил самоубийство в уфимской городской больнице №21. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии в субботу, 24 декабря.

По предварительной информации, 43-летний пациент отделения травматологии 22 декабря выпал из окна восьмого этажа. Предположительно, это был суицид, сказали в ведомстве. Устанавливаются причины самоубийства, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Старший помощник руководителя управления Светлана Абрамова уточнила «Интерфаксу», что погибший был подполковником внутренней службы одного из подразделений Министерства внутренних дел по Башкирии.

В пресс-службе регионального МВД в свою очередь сообщили, что по факту гибели полицейского назначена проверка. Там также рассказали, что сотрудник находился в больнице на стационарном лечении.