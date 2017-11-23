СК возбудил дело после видео с умирающим пациентом смоленской больницы

В Смоленске следователи возбудили уголовное дело после публикаций в прессе видеозаписи, на которой лежащему на полу окровавленному пациенту не была оказана помощь и он в итоге умер. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

В связи с ненадлежащем исполнении должностных обязанностей персоналом «Клиническая больница скорой медицинской помощи» началось расследование по статьям 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают круг «лиц, подлежащих привлечению к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей».

В СК указали, что ранее региональным следственным подразделением проводилась проверка после гибели мужчины, по итогам которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить законность этого решения.

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22 ноября портал Readovka.ru опубликовал видеозапись с камер наблюдения в больнице. НА ней видно, как пациент вышел в коридор, потерял равновесие и упал на пол. От удара головой на плитке остался кровавый след. Мужчина еще несколько раз пытался встать и снова падал, после последней попытки подняться он ударился головой о железный угол. В течение 20 минут мимо окровавленного мужчины проходили сотрудники больницы, но обратили на него внимание только когда начались судороги. Он впал в кому и через несколько дней умер.

Инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако известно о нем стало только в ноябре.

Мужчина попал в больницу после празднования своего дня рождения в баре, где он подрался и получил удар кастетом по голове.

По словам врачей, пациент был сильно пьян, вел себя грубо.