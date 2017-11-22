Главврач больницы рассказал о плохом поведении умиравшего 20 минут пациента

Умерший мужчина, который якобы 20 минут пролежал окровавленным в коридоре одной из смоленских больниц, не давал врачам себе помочь. Об этом сообщил телеканалу РЕН ТВ в среду, 22 ноября, главный врач медучреждения Владимир Журавлев.

По его словам, мужчина поступил к ним поздно вечером. После осмотра медбрат вызвал единственного на тот момент дежурного нейрохирурга, однако, пока врач дошел до приемного отделения, пациент сбежал. «Повторно он был доставлен в стационар уже утром. То есть около пяти часов пациент находился неизвестно где», — рассказал главврач.

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После того как нейрохирург все же осмотрел мужчину, его положили в палату с ушибом головного мозга. «Говорить об обстоятельствах травмы, учитывая сильную степень опьянения, и в какие сроки она была получена достаточно тяжело», — уточнил медик.

Журавлев пояснил, что больной был сильно пьян и вел себя агрессивно, поэтому ему провели только первичный осмотр. Также он уточнил, что пациент пролежал на полу в коридоре всего около пяти минут, в это время дежурные работники больницы искали людей, способных его поднять. «Обвинять медперсонал в том, что они не смогли поднять 100-килограммового мужчину, у меня не поворачивается язык», — подчеркнул он.

Пациента перевели в реанимацию. На седьмой день наблюдения улучшения его состояния не наблюдалось, поэтому была проведена трепанация черепа, во время которой пациент скончался, заключил главврач.

Ранее 22 ноября сообщалось, что врачи одной из больниц в Смоленской области в течение 20 минут не оказывали помощь лежащему на полу окровавленному пациенту, который в итоге умер. По данным СМИ, скорая привезла его в медучреждение около 23:00 по местному времени. В 04:20 одна из камер наблюдения зафиксировала, как пациент открыл дверь кабинета и упал в коридоре. Санитары унесли его только в 04:40.

По данным Следственного управления Следственного комитета по Смоленской области, инцидент произошел в клинической больнице скорой медицинской помощи. Проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей работниками медучреждения.