СМИ рассказали о сломавшем алкотестер дыханием пьяном челябинце

Сборщик металлолома из Челябинска, который стал первым посетителем местного вытрезвителя, сломал алкотестер. Об этом сообщает Вести.Ru.

Мужчина признался, что выпил три литра водки, но проверить этот факт оказалось невозможным: сначала устройство зависло, а после и вовсе отключилось. Сотрудникам учреждения ничего не оставалось, как отправить его спать в одну из палат.

По информации chelyabinsk.74.ru, приемщика металла по имени Егор задержали, когда он возвращался с работы, и доставили в вытрезвитель. Тут на него составили протокол и предложили пройти освидетельствование с помощью алкотестера, однако прибор опьянения не показал.

Видео: chelyabinsk.74.ru

После него в вытрезвитель привезли еще трех человек. Все они отказались остаться и после оформления протокола отправились домой.

В свою очередь «АиФ-Челябинск» сообщает, что в учреждении опровергли информацию о поломке устройства. Там отметили, что его невозможно вывести из строя выдохом, хотя и признали, что сперва прибор ничего не показал: возможно, пациент неправильно выдохнул или вообще втянул воздух в себя. Затем показания все же удалось получить, утверждает руководитель вытрезвителя Александр Рубцов.

Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения открылся 28 декабря 2016 года на улице Курчатова в Челябинске (хотя заработал только 9 января). Он стал первым в Уральском федеральном округе. Рассчитан на 35 мест. Граждане смогут находиться здесь от трех часов до суток. Каждая палата (по шесть коек в каждой) оснащена камерами видеонаблюдения. Нетрезвым челябинцам оказывается медико-санитарная помощь, а охраняют их сотрудники частного охранного предприятия. Пребывание добровольное и бесплатное.

Ранее в здании, где располагается центр, уже функционировал медицинский вытрезвитель. В 2011 году данные учреждения по всей стране были упразднены, пьяных стали доставлять в больницы и отделения полиции.