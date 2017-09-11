Пьяный смоленский врач попал на видео и лишился работы

Видео: Кристина Литвинова / ВКонтакте

Жительница города Ярцево Смоленской области Кристина Литвинова опубликовала во «ВКонтакте» видеозапись, сделанную во время посещения с сыном травматолога в местной больнице. В кадре видно, что врач пьян и с трудом разговаривает.

«Привела ребенка со сломанной рукой на прием во взрослую поликлинику к травматологу: он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, даже говорил с трудом! Я такое вижу впервые!» — рассказала она новостному порталу «О чем говорит Смоленск».

По словам женщины, мальчику требовалось наложить гипс — это удалось сделать только благодаря медсестре. Она отправилась к главному врачу за разъяснениями, но та сказала: «Ну а что мы? Нет врачей, радуйтесь, что хоть такой есть».

Телеканал РЕН ТВ добавляет, что травматолога в итоге уволили.