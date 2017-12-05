Московских онкологов заподозрили в поборах за бесплатное лечение

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело против врачей, которые брали с пациентов деньги за положенное им бесплатно лечение. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

По версии следствия, с 1 января 2015 года по 27 ноября 2017 года руководство одного из московских медучреждений незаконно оказывало платные услуги пациентам, которые должны были получать бесплатное лечение в рамках программы обязательного медицинского страхования. В ведомстве подсчитали, что общая сумма полученных незаконных выплат составила 3,85 миллионов рублей.

Дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»). Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

Как передает ТАСС, ранее Генпрокуратура выявила нарушения в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Они были связаны с оказанием платных услуг за процедуры, включенные в программу ОМС. В центре заявили, что руководствовались интересами пациентов.

Агентство также пишет, что в учреждении не располагают информацией о возбуждении уголовного дела.

Как сообщали СМИ, от действий руководства онкоцентра пострадали около 2,2 тысяч пациентов. При этом его представители утверждали, что тарифы ОМС не покрывали необходимые обследования и терапию, а деньги люди платили якобы добровольно.