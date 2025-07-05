При строительстве водопровода в российском селе похитили 56 миллионов рублей

По подозрению в мошенничестве задержан глава района в Дагестане Махмуд Амиралиев

По подозрению мошенничестве задержан глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Амиралиев предложил директору частной компании заключить контракт на строительство водопровода в селах Губден и Гурбуки за 20 процентов от его стоимости. Таким образом, в результате сговора были похищены 56 миллионов рублей, посчитали в СК.

Следственные органы предъявили чиновнику обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц. В ближайшее время суд изберет для Амиралиева меру пресечения.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Тюмени четверых предполагаемых членов криминальной группировки. По предварительным данным, задержанные расправились с тремя россиянами, совершили покушение и вымогали деньги, чтобы установить контроль над сферой частных пассажирских перевозок.