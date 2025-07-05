Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:16, 5 июля 2025Силовые структуры

При строительстве водопровода в российском селе похитили 56 миллионов рублей

По подозрению в мошенничестве задержан глава района в Дагестане Махмуд Амиралиев
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По подозрению мошенничестве задержан глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Амиралиев предложил директору частной компании заключить контракт на строительство водопровода в селах Губден и Гурбуки за 20 процентов от его стоимости. Таким образом, в результате сговора были похищены 56 миллионов рублей, посчитали в СК.

Следственные органы предъявили чиновнику обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц. В ближайшее время суд изберет для Амиралиева меру пресечения.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Тюмени четверых предполагаемых членов криминальной группировки. По предварительным данным, задержанные расправились с тремя россиянами, совершили покушение и вымогали деньги, чтобы установить контроль над сферой частных пассажирских перевозок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Футболист Смолов устроил драку в столичной «Кофемании». В 2019-м он был уверен, что не повторит историю Кокорина и Мамаева

    Направленные мэром Кличко на нужды ВСУ две тысячи дронов пропали

    Лукашенко напомнил о просчетах Великой Отечественной войны

    Военкор сообщил о спешной подготовке ВСУ к обороне одного населенного пункта

    В России узнали о размещении личного состава ВСУ в школе в Сумах

    Рублю предсказали медленную девальвацию

    Россиянка описала жизнь 15-летних мексиканок фразой «стоит у алтаря с пузом»

    Несколько сотен солдат ВСУ пропали под Сумами

    Еще 15 беспилотников сбито в небе над Россией

    При строительстве водопровода в российском селе похитили 56 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости