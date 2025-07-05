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15:32, 5 июля 2025Путешествия

Россиянка описала жизнь 15-летних мексиканок фразой «стоит у алтаря с пузом»

Алина Черненко

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о жизни местных девушек. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране 15 лет — это рубикон, переход в новую реальность. В этом возрасте девочкам-подросткам устраивают праздник под названием Quinceañera с фотоессией, гостями, лимузином и арендованным залом.

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«Пока я в свои 30 выбираю между авокадо и психотерапевтом, 15-летняя мексиканка уже стоит у алтаря с пузом и искренним энтузиазмом. Она вышла замуж. Потому что "так надо". Потому что бабушка так делала. Мама так делала. И вообще — "она же уже женщина"», — такими фразами описала мексиканские традиции россиянка.

Ершова пояснила, что в Мексике быть женщиной — не значит думать, искать себя, строить карьеру и выбирать, кем быть в будущем. По ее словам, там женщина — это производственная единица.

«Ты родилась, тебе 15 — вперед: рожай, вари, поднимай, снова рожай, не спрашивай. Любишь читать? Ну ладно, но лучше бы ты научилась готовить моле. Хочешь поехать в город учиться? А детей кто нянчить будет? Мечтаешь? Ой, мечтай после стирки», — поиронизировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша посочувствовала жизни своих соотечественников в Мексике. Ершова рассказала, что они работают в этой стране «как узбеки в России».

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