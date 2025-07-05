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15:33, 5 июля 2025Бывший СССР

В России узнали о размещении личного состава ВСУ в школе в Сумах

Личный состав ВСУ разместили в школе в Сумах, где плетут маскировочные сети
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили в школе №16 в Сумах, где плетут маскировочные сети. Об этом узнали в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

«По данным украинских волонтеров, здание школы №16 в Сумах используется для плетения маскировочных сетей, сбора иных средств двойного назначения для украинской армии и размещения части личного состава», — сообщил источник агентства.

Кроме того, стало известно, что переброшенный на это направление 531-й батальон 21-го армейского корпуса теробороны состоит из мобилизованных украинцев предпенсионного возраста.

Ранее замначальника украинской Госавиации Сергей Якубенко заявил, что власти Украины захотели мобилизовать граждан из добровольческих групп противовоздушной обороны, так как им не предоставляют бронь. Он добавил, что, скорее всего, эти группы принудительно отправят на фронт.

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