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15:13, 5 июля 2025Мир

На Западе нашли способ решить конфликт на Украине

Прауд: Смягчение санкций против России поможет решить конфликт на Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Смягчение экономических санкций против России поможет скорее решить вооруженный конфликт на Украине. Об этом пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.

«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — отметил дипломат.

Прауд подчеркнул, что антироссийские санкции никак не сказались на положении Москвы. Однако он назвал ситуацию на Украине банкротством, а также указал, что от экономических рестрикций во многом страдают сами страны Европы.

7 мая Прауд заявил, что европейские лидеры находятся в ужасе из-за новой американской политики в отношении украинского кризиса. По его словам, новая администрация Белого дома «проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении». До этого Европа придерживалась позиции о необходимости «поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что Российская армия нападет на следующей неделе», сказал экс-дипломат.

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