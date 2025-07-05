Прауд: Смягчение санкций против России поможет решить конфликт на Украине

Смягчение экономических санкций против России поможет скорее решить вооруженный конфликт на Украине. Об этом пишет британский дипломат Иэн Прауд в статье для Strategic Culture.

«Очевидно, что и России, и Украине необходимо найти стимулы для прекращения боевых действий. Один из таких стимулов касается санкций», — отметил дипломат.

Прауд подчеркнул, что антироссийские санкции никак не сказались на положении Москвы. Однако он назвал ситуацию на Украине банкротством, а также указал, что от экономических рестрикций во многом страдают сами страны Европы.

7 мая Прауд заявил, что европейские лидеры находятся в ужасе из-за новой американской политики в отношении украинского кризиса. По его словам, новая администрация Белого дома «проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении». До этого Европа придерживалась позиции о необходимости «поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что Российская армия нападет на следующей неделе», сказал экс-дипломат.