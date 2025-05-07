Британский экс-дипломат заявил об ужасе европейских лидеров из-за Украины

Прауд: Европейские лидеры в ужасе из-за завершения конфликта на Украине

Европейские лидеры находятся в ужасе из-за новой американской политики в отношении Украины, заявил британский экс-дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, новая администрация Белого дома «проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении». До этого Европа придерживалась позиции о необходимости «поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что Российская армия нападет на следующей неделе», сказал экс-дипломат.

При этом Прауд отметил, что в Европе боятся потенциального завершения конфликта из-за проблем, которые вместе с этим возникнут. Например, вопрос, который касается процесса вступления Киева в ЕС, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине дошло до точки принятия решений. «Мы достигаем точки, когда предстоит принять какие-то решения. Это меня не радует», — подчеркнул глава Белого дома.