Пациенты осужденного врача-гематолога Елены Мисюриной устроили флешмоб

Пациенты московского врача-гематолога Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, запустили в сети флешмоб в ее поддержку с хештагами #яживу #япациентмисюриной.

В своих постах перенесшие заболевания люди рассказывают о том, как они проходили лечение под ее контролем в городской клинической больнице №52, и благодарят осужденного врача за свое выздоровление. К акции присоединились пациенты других врачей-гематологов.

Ранее прокуратура Юго-Западного округа Москвы обратилась в Черемушкинский районный суд с просьбой пересмотреть приговор врачу-гематологу. Надзорное ведомство сочло выводы суда о виновности Мисюриной не соответствующим фактам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречили друг другу, а собранные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о вине врача-гематолога.

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22 января руководитель гематологической службы Городской клинической больницы №52 Елена Мисюрина получила два года колонии общего режима. Ее обвинили в том, что в результате процедуры трепанобиопсии (забора костного мозга на анализы) в 2013 году через несколько дней скончался один из пациентов. Родственники погибшего потребовали от Мисюриной 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии защиты, причиной смерти пациента стала не стандартная процедура, а осложнения из-за ряда болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета. Петицию с требованием пересмотреть ее дело подписали почти 75 тысяч человек. Следственный комитет в ответ обвинил врачей в нарушении этики и заявил, что сомнения в этом деле считает несостоятельными.

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