Суд освободил осужденную за смерть пациента врача-гематолога Елену Мисюрину

Московский городской суд до вступления приговора в силу отпустил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии за смерть пациента. Она освобождена из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает «Медиазона».

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Ранее прокуратура Юго-Западного округа Москвы потребовала отменить приговор врачу и отправить дело на пересмотр. В ведомстве решили, что после вынесения приговора Мисюрину арестовали без учета данных о личности подсудимой, которая за четыре года следствия и суда не нарушала условия подписки. Кроме того, по мнению прокуратуры, фигурирующие в деле заключения судебно-медицинских экспертиз противоречили друг другу, а собранные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о вине гематолога.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы приговорил 42-летнюю руководительницу гематологической службы больницы №52 Москвы Елену Мисюрину к двум годам колонии по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть»). Ее признали виновной в совершении врачебной ошибки в июле 2013 года. По версии следствия, во время биопсии костного мозга Мисюрина повредила мужчине кровеносные сосуды, из-за чего спустя несколько дней он скончался в другой клинике. Врач, в свою очередь, уверяла, что этого не могло произойти и пациент умер по другой причине. Родственники погибшего требовали от нее 15 миллионов рублей компенсации морального вреда.

После вынесения приговора гематологу в соцсетях началась кампания в ее защиту. Ее коллеги предположили, что мужчина умер не в результате проведенной процедуры, а из-за его болезней: онкологии, миелофиброза (патологии в периферической крови) и несахарного диабета.

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