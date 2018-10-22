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В России разрешат выращивать наркотические растения

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Законопроектная комиссия правительства России одобрила проект закона о порядке культивирования в стране наркосодержащих растений для медицинских целей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По информации агентства, документ направлен на импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих лекарственных препаратов. Предлагается определить порядок культивирования наркосодержащих растений с целью создания в России производств полного цикла наркотических средств и психотропных веществ.

В частности, речь идет о разрешенных сортах наркосодержащего снотворного мака. В пояснительном документе к законопроекту указывается, что в стране зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, девять из которых включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Все они производятся из импортных материалов государств, большинство из которых ввели санкции против России.

Ранее по требованию Роскомнадзора «Лента.ру» удалила статью «Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей» о практике медицинского использования марихуаны и проблеме недоступности полноценного обезболивания. Согласно статистике фонда «Вера», необходимое обезболивание получают только 30 тысяч из 800 тысяч нуждающихся россиян.

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