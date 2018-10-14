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Власти взялись за импортозамещение опиума

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В правительство внесен законопроект, который разрешает выращивать наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, разработавшего документ.

Законопроект предлагает отменить запрет «на культивирование наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ». Сорта растений и требования к их выращиванию будут прописаны в законе.

На новый вид деятельности предлагается распространить нормы, которые касаются «установления государственной монополии и требований» к культивированию наркосодержащих растений для научных и учебных целей.

Проект закона уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Сейчас Россия закупает 100 процентов субстанций для производства наркотических лекарств. Теперь чиновники ожидают, что уже к следующему году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что выращивание опийных растений потребует 200 гектар земли на юге страны.

Опиум, получаемый из млечного сока, который добывается из снотворного мака, применяется как сырье для производства медицинских препаратов с сильными болеутоляющими свойствами. В Советском Союзе, в частности в Киргизской ССР, существовала целая индустрия выращивания опийного мака и производства опия, благодаря чему СССР имел официальное разрешение ООН на экспорт опиума.

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