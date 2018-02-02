Россиянин накосил 150 килограммов конопли и попался полиции

Амурские полицейские обнаружили на приусадебном участке местного жителя 150 килограммов скошенной дикорастущей конопли. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 февраля.

Засушенное растение хранилось в синтетических мешках, их оказалось более 20 штук. Полиция установила, что 42-летний хозяин собирал дикорастущую коноплю для дальнейшей переработки и изготовления гашишного масла. Он использовал металлический пресс, бак со спиралевидной трубой и другие приспособления для производства наркотика.

Также у мужчины изъяли более 650 граммов гашишного масла.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сборщик травы арестован.

МВД опубликовало оперативное видео.

Видео: мвд.рф

Летом прошлого года кемеровские полицейские обнаружили в огороде жительницы города Белово более 400 кустов опийного мака. Как пояснила женщина, она знала о запрете на культивирование наркотикосодержащих растений, но высадила их «для красоты».

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