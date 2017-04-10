Источник рассказал о планах разрешить выращивать в России опийный мак

Выращивание опиумного мака для изготовления лекарств могут разрешить в России. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в Минпромторге.

«Министерство готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих», — сообщает издание.

Изменения также предполагается внести в статью 228.2 УК РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»).

Подчеркивается, что культивирование наркосодержащих растений предлагается позволить только для промышленного назначения, но не в личных целях.

Также в ведомстве «Известиям» рассказали, что в настоящее время в России зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов, производящихся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортных активных ингредиентов.. Девять из этих лекарств входят в список необходимых и важных.

Сейчас в РФ допустимо выращивать наркосодержащие растения для использования в научных и учебных целях, а также в интересах экспертной деятельности.