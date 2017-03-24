В «Сколково» создали новое лекарство от туберкулеза

Биотехнологическая компания «Инфектекс», являющаяся резидентом фонда «Сколково», объявила о завершении клинических испытаний инновационного препарата для лечения легочного туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, не имеющего аналогов в мире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Препарат SQ109 был разработан совместно с американскими специалистами и относится к классу малых молекул, которые были открыты учеными компании Sequella, Inc. (США) и Национального института здравоохранения США. Шестимесячный курс активной терапии прошли 140 пациентов в семи клинических центрах России. Генеральный директор компании Sequella Кэрол Нейси заявил, что препарат имеет потенциал стать частью нового режима лечения туберкулеза.

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«Испытание доказало, что к концу шестого месяца в PP-группе («По протоколу» — прим. «Лента.ру») SQ109 в сочетании со стандартной терапией частота прекращения бактериовыделения выросла до 80 процентов по сравнению со стандартным режимом терапии плюс плацебо (61 процент). Не менее важно, что SQ109 продемонстрировал свою безопасность и хорошую переносимость», — сказал заместитель директора по научно-клинической работе Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Борисов.

«За последние 40 лет на рынке появился только один новый препарат для лечения туберкулеза, а существующие решения имеют высокую резистентность у пациентов. Фонд и сообщество пациентов с нетерпением ожидают появление на рынке нового лекарственного препарата SQ109», — добавляет исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково» Кирилл Каем.

По словам управляющего партнера фонда «Максвелл Биотех» Дмитрия Попова, сейчас перед специалистами стоит цель как можно быстрее донести препарат до пациентов, «чтобы повысить эффективность лечения и спасти тысячи жизней не только в России, но и в мире».