«Сколково» создаст средство по борьбе с контрафактом

Международный проект AuthenticateIT (резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково») подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией BrandSecurity. В результате этого будет создан уникальный сервис в области защиты интеллектуальной собственности, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Продукт объединит в себе технологии AuthenticateIT по отслеживанию и проверке подлинности продукции в любой точке цепи поставок, в том числе в пунктах продажи, а также решение компании BrandSecurity по борьбе с распространением контрафактной продукции в сети.

«С появлением совместного партнёрского решения AuthenticateIT & BrandSecurity у производителей появляется отличная возможность получать всю совокупность сервисов по защите бренда из одних рук и по предварительно интегрированным между собой схемам, в том числе на территории других государств. Наши совместные активности гармонично дополнят усилия государственных структур, поскольку согласуются с вектором развития отраслевых систем прослеживаемости и маркировки продукции», — заявил директор по работе с партнёрами и клиентами проекта AuthenticateIT Евгений Средняков.

Генеральный директор BrandSecurity Руслан Кривулин отмечает, что совместный продукт AuthenticateIT & BrandSecurity позволит повысить эффективность применяемых производителями мер по борьбе с продавцами контрафактной продукции. Также это повысит доверие к защищаемой продукции со стороны конечного потребителя.

«Приятно отметить, что независимая система прослеживаемости, разработанная резидентами ИТ-кластера, востребована сразу в нескольких отраслевых сегментах, — говорит вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Игорь Богачев. — Очевидно, что спрос на комплексный сервис по защите бренда в ближайшее время будет только расти».

По оценке экспертов ВШЭ, доля контрафакта на рынке алкогольной продукции составила 40 процентов, на рынке товаров лёгкой промышленности — 35, на рынке парфюмерии и косметики –— около 20, а на продовольственном рынке — около 10.