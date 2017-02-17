Резидент «Сколково» помог ВТБ24 внедрить бимодальную биометрию

Компания «ЦРТ-инновации» являющаяся резидентом «Сколково», помогла банку ВТБ24 в пилотном внедрении бимодальной биометрии (голос+лицо) в мобильном приложении, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Пилотный проект по внедрению биометрической аутентификации было решено проводить на платформе мобильного приложения банка, активная аудитория которого составляет более полутора миллиона активных пользователей. При этом транзакционная активность в мобильном банке постоянно растет, она уже обогнала аналогичный показатель интернет-банка.

В январе 2017 года ВТБ24 сформировал фокус-группу более чем из тысячи клиентов — пользователей мобильного приложения банка. К 1 апреля пилот планируется завершить и подвести итоги: насколько бимодальная биометрия эффективна, удобна, востребована как способ аутентификации в мобильном банке ВТБ24.

«В прошлом году представители руководства и эксперты банка ВТБ во главе с заместителем президента-председателя правления банка Ольгой Дергуновой дважды — в июле и в декабре — приезжали в «Сколково» для знакомства с разработками наших резидентов в сфере финтеха. И вот уже сегодня некоторые из этих разработок, в том числе бимодальная биометрия от компании «ЦРТ-инновации», нашли применение в работе банка. Мы рады тому, что доказали эффективность нашего взаимодействия с Группой ВТБ и гордимся тем, что банк выбирает наши технологии для создания новых конкурентных преимуществ и сервисов для клиентов. Уверен, что уникальные разработки наших резидентов помогут ВТБ оставаться лидирующей финансовой группой страны», — рассказал вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково» Игорь Богачев.

Мультифункциональная биометрическая платформа «ЦРТ-инновации» VoiceKey.Platform позволяет проводить биометрические операции по голосу и лицу в любых каналах дистанционного обслуживания. Она успешно используется в банках, НПФ, страховых компаниях и других финансовых организациях.

