Российские врачи перечислили основные проблемы при назначении обезболивающих

Основными препятствиями при назначении наркотических обезболивающих препаратов российские врачи назвали страх уголовного и административного преследования, а также сложное законодательство в этой области и плохую информированность о его изменениях.
В распоряжении «Ленты.ру» оказались результаты опроса врачей и пациентов по эффективности обезболивания, подготовленного к закрытому заседанию Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, прошедшему 1 марта с участием вице-премьера Ольги Голодец.
Уголовного преследования при неправильном назначении наркотических анальгетиков боятся 70 процентов врачей, административного — 62 процента. На сложность действующего законодательства посетовали 82 процента респондентов, а 73 процента — на информированность о происходящих в нем изменениях.
Врачи отметили также чрезмерное количество бюрократических процедур при назначении наркотических препаратов. Для 39 процентов врачей наибольшую сложность представляет сбор подписей и печатей на рецепте. Еще одним серьезным барьером на пути своевременного и качественного обезболивания 74 процента медработников назвали излишнюю бумажную работу в виде всевозможных запросов и отчетов.
Что касается пациентов, 50 процентов из них отмечают, что назначенные лекарства не помогают. 47 процентов признались, что для снятия болевого синдрома вынуждены были вызывать скорую.
О том, что врач призывает больных терпеть боль, сообщили 32 процента опрошенных. Еще 43 процента рассказали, что медработники часто не верят им в случаях, когда назначенный прежде препарат не действует или перестал помогать.
На длинные очереди при получении обезболивающих препаратов пожаловался 41 процент больных. 20 процентов указали на недоступность обезболивания в праздники и во время отпуска лечащего доктора. Также среди проблем оказались сложная процедура записи к врачу (33 процента) и отсутствие препарата в аптеках (21 процент).
Опрос проводился Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи совместно с фондом «Вера» в феврале 2017 года среди 118 врачей из 37 регионов России и 249 пациентов и их близких из 47 регионов.