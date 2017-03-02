Россия
 

Российские врачи перечислили основные проблемы при назначении обезболивающих

Перейти в «Мою Ленту»

Основными препятствиями при назначении наркотических обезболивающих препаратов российские врачи назвали страх уголовного и административного преследования, а также сложное законодательство в этой области и плохую информированность о его изменениях.

В распоряжении «Ленты.ру» оказались результаты опроса врачей и пациентов по эффективности обезболивания, подготовленного к закрытому заседанию Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, прошедшему 1 марта с участием вице-премьера Ольги Голодец.

Уголовного преследования при неправильном назначении наркотических анальгетиков боятся 70 процентов врачей, административного — 62 процента. На сложность действующего законодательства посетовали 82 процента респондентов, а 73 процента — на информированность о происходящих в нем изменениях.

Врачи отметили также чрезмерное количество бюрократических процедур при назначении наркотических препаратов. Для 39 процентов врачей наибольшую сложность представляет сбор подписей и печатей на рецепте. Еще одним серьезным барьером на пути своевременного и качественного обезболивания 74 процента медработников назвали излишнюю бумажную работу в виде всевозможных запросов и отчетов.

Что касается пациентов, 50 процентов из них отмечают, что назначенные лекарства не помогают. 47 процентов признались, что для снятия болевого синдрома вынуждены были вызывать скорую.

О том, что врач призывает больных терпеть боль, сообщили 32 процента опрошенных. Еще 43 процента рассказали, что медработники часто не верят им в случаях, когда назначенный прежде препарат не действует или перестал помогать.

На длинные очереди при получении обезболивающих препаратов пожаловался 41 процент больных. 20 процентов указали на недоступность обезболивания в праздники и во время отпуска лечащего доктора. Также среди проблем оказались сложная процедура записи к врачу (33 процента) и отсутствие препарата в аптеках (21 процент).

Опрос проводился Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи совместно с фондом «Вера» в феврале 2017 года среди 118 врачей из 37 регионов России и 249 пациентов и их близких из 47 регионов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве появятся центры лечения боли
Правительство пополнило список наркотических и психотропных веществ
Голодец поручила создать регистр нуждающихся в обезболивании пациентов
Последние новости
Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко
Россиянки остались за пределами топ-30 в спринте на этапе КМ по биатлону
По факту обрушения тоннеля на Калужском шоссе возбудили дело
Некачественный бензин обнаружили на каждой восьмой заправке
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
Путин переночует в сибирской тайге
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:04 Сегодня
Михаил Пиотровский

«Знайте свое место, больно вы возгордились»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
17:18 1 марта 2017

Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет

15:36 Сегодня

По факту обрушения тоннеля на Калужском шоссе возбудили дело

15:12 Сегодня

Путин переночует в сибирской тайге

Россия
 — 
00:05 Сегодня
Двойник Владимира Ленина на Красной площади в Москве

Внезапно пошел вождь

Президентом России собирались стать масон, целитель и пчеловод
14:53 Сегодня

В Совфеде объяснили отзыв молдавского посла из России

11:47 1 марта 2017

Полтонны черной икры спрятали в красной и отправили в Москву почтой

15:10 Сегодня

Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко

Россия
 — 
00:03 25 февраля 2017

«У молодых вообще нет собственной позиции»

Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
11:07 1 марта 2017

Кобзон вслед за Милоновым призвал бойкотировать «Евровидение»

14:48 Сегодня

Матвиенко выдвинули в почетные граждане Петербурга

13:59 Сегодня

В районе аэропорта Внуково произошло смертельное ДТП

Россия
Михаил Пиотровский «Знайте свое место, больно вы возгордились»
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский — о борьбе за первосортность Петербурга
Двойник Владимира Ленина на Красной площади в МосквеВнезапно пошел вождь
Президентом России собирались стать масон, целитель и пчеловод
По факту обрушения тоннеля на Калужском шоссе возбудили дело
Путин переночует в сибирской тайге
«Создать коллективную Лизу»
Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки
В Совфеде объяснили отзыв молдавского посла из России
Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко
Все материалы
Мир
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
Антон Цветов : «Политическая ситуация на Филиппинах накаляется»
Жесткие методы борьбы с наркомафией множат число врагов президента Дутерте
В Германии задержали подозреваемого в совершении военных преступлений в Сирии
Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
Все материалы
Бывший СССР
Империя под ударом
Что теряют Украина и Ринат Ахметов от национализации в республиках Донбасса
Киевские депутаты подрались из-за Кличко
Участники блокады Донбасса пригрозили перекрыть автомобильные дороги
В Киеве рассказали о безрезультатных звонках Порошенко Путину
Депутат Рады пригрозил разорвать железнодорожное сообщение Украины с Россией
Украинских чиновников заподозрили в хищении немецких денег для детсадов Донбасса
Предприятия Ахметова отказались платить налоги ДНР и ЛНР после национализации
Все материалы
Финансы
Уилбур РоссСтервятник с Уолл-стрит
Торговля США доверена советнику Ротшильдов и королю банкротств Уилбуру Россу
ФНБ за февраль сократился на 153 миллиарда рублей
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
Чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,4 раза
Ткачев анонсировал превращение России в нетто-экспортера продовольствия
ЦБ зафиксировал резкий рост нелегальных кредиторов
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
Все материалы
Бизнес
Восстать из пепла
Что ожидает российский авторынок в 2017 году
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Рогозин назвал будущую бронетанковую компанию «heavy metal холдингом»
Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом
Бывшего заместителя генпрокурора Кипра посадили за коррупцию
Некачественный бензин обнаружили на каждой восьмой заправке
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Мне хардбольно
Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
Источник сообщил об активизации полетов дронов НАТО у границ Крыма
На полковника Захарченко завели новое дело о взятках
Генпрокуратура попросила Францию выдать бывшего главу Межпромбанка Пугачева
Дело допустивших перестрелку на Рочдельской полицейских направлено в суд
Все материалы
Наука и техника
Надуло
Астрономы описали ветер черной дыры
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
Представлена карта «темных мест» Вселенной
Слон оказался самым бодрствующим млекопитающим
Врачи определили лучший способ употребления молока
Названы самые опасные заболевания кожи
Все материалы
Спорт
Луис ЭнрикеПолгода плохая погода
«Барселона» ищет нового тренера
Кокорин объяснил задержание за езду по встречке на Bentley
Тюмень лишили права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
Полицейские рассказали подробности инцидента с Кокориным на Bentley
Агент Кокорина назвал езду по встречке житейской историей
Летевший в пустые ворота мяч остановился в грязи в матче Кубка Франции
В сборной Южной Кореи появился четвертый российский биатлонист
Все материалы
Культура
«Кристен Стюарт и есть этот фильм»
Лучший режиссер Франции Оливье Ассаяс о своей призрачной SMS-притче
Moscow Design Week 2012 в ЦДХ«Я бы сыграл в пацифизм чуть-чуть»
Директор ЦДХ о том, какой будет Московская биеннале дизайна
Тушь, подвязки и яйца Фаберже
6 способов поговорить с детьми об истории России
Режиссеру «Джиперс Криперс» объявили бойкот за совращение 12-летнего мальчика
Французский художник провел семь дней внутри полого камня
К виновникам скандала на «Оскаре» приставили телохранителей из-за угроз
Вышел тизер сериала Дэвида Финчера о серийных убийцах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Кто-то выдернул интернет из розетки»
Как американцы выживали без доступа к сети
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Зажигают не по-детски
Жестокая борьба за жизнь и красоту под прицелом лучших мировых фотографов
В Минздраве призвали изгнать из дневного телеэфира рекламу колбасы и газировки
Патруль «Бургер Кинга» предложит москвичам отказаться от еды конкурентов
В соцсетях пригрозили судом автору фотографии «тошнотворной» пиццы
Камбербэтч спел песню Бейонсе с капой во рту
Все материалы
Ценности
Иностранный случай
История немецкой машины, переехавшей в Мексику
Bentley привезет на автосалон в Женеву «ультрароскошный» внедорожник
Marni сшил одежду для смелых девушек
Mango вступился за девушек с формами
Сингапурская компания покажет в Женеве электрический суперкар
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Москвичкам распишут сумки Dolce & Gabbana в ЦУМе
Все материалы
Путешествия
Нежные снежные псы
Репортаж с самой протяженной собачьей гонки Старого Света
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
Открылась продажа единых билетов в Крым
Пользователя BlaBlaCar отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе
Туристы назвали путешествия одним из факторов успеха в жизни
Conde Nast Traveller перечислил лучшие бюджетные отели мира
Старый город в Пловдиве Дивный Пловдив
Зачем российскому туристу ехать во второй по величине город Болгарии
Все материалы
Из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Нора МаклнерниЧернильный бунт
Женщины США борются за свои права с помощью тату-флешмоба
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
Игравшая с щенком женщина-водитель врезалась в машину шефа полиции
В Грозном прошел показ первой модной коллекции дочери Кадырова
Житель Австрии пришел в суд с пакетом тараканов
Все материалы
Самый красивый Range Rover
Все, что нужно знать о новом Range Rover по имени Velar
Уникальный Mercedes со сменными кузовами
Кабриолет, купе, пикап и универсал в одной упаковке: Mercedes VRC
Феерические внедорожники-концепты из 80-х
Самые яркие экспериментальные внедорожники самой яркой эпохи
10 лучших машин Америки 2017 года
Издание Consumer Reports выбрало лучшие автомобили в разных классах
Топовую версию Range Rover Velar оценили дороже Porsche Macan
Европейский Renault Captur сделали похожим на российский Kaptur
Официальная фотография нового суперкара McLaren попала в Сеть
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы