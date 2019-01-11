«Щедрый» врач выписывал марихуану всем желающим и был пойман

В американском штате Нью-Джерси врача заподозрили в торговле разрешениями на прием марихуаны и временно лишили лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщает сайт NJ.com.

В течение четырех лет акушер-гинеколог Энтони Энзалоун (Anthony Anzalone) записал 3250 пациентов для участия в программе медицинской марихуаны. По утверждению генерального прокурора Нью-Джерси Гурбира Грюэла (Gurbir Grewal), врач выдавал разрешения без осмотра или изучения медицинской карты. В результате их получали люди, которые не имели показаний для приема медицинской марихуаны, оговоренных законами штата. Это удалось подтвердить следователям, которые обратились к Энзалоуну под видом пациентов.

За первый прием, на котором происходила запись в программу, врач брал 350 долларов (23 тысячи рублей). Разрешение требовалось продлевать каждые три месяца. Повторные приемы обходились пациентам в 100 долларов (6,7 тысячи рублей). По оценке следователей, таким образом ему удалось заработать не менее миллиона долларов.

«Законодательные органы штатов могут смягчать законы против марихуаны (и многие уже сделали это), но у разрешенного есть предел, и граждане должны знать, что мы внимательно следим за его нарушением, чтобы защитить общественную безопасность и предотвратить незаконное распространение наркотиков», — заявил генеральный прокурор штата.

Лицензия на медицинскую деятельность была отозвана до завершения расследования. Энзалоун настаивает на своей невиновности и надеется, что справедливость восторжествует и он сможет вернуться к работе.

В штате Нью-Джерси разрешено принимать марихуану по направлению врача. Показаниями для приема считаются боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, последняя стадия рака, мышечная дистрофия, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, включая болезнь Крона, эпилептические припадки, хроническая боль, тошнота и истощение организма при раке, СПИД и некоторые другие заболевания, а также паническое расстройство, мигрень и синдром Туретта. Кроме того, в течение последнего года жизни марихуану могут принимать умирающие от смертельных заболеваний.

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