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Енот перебрал с марихуаной и перестал двигаться

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Жительница США обратилась к пожарным из-за енота, который потерял способность двигаться после употребления марихуаны. Об этом сообщает издание Newsweek.

Спасатели города Индианаполис, штат Индиана, рассказали о женщине, постучавшейся к ним в участок в два часа ночи с просьбой вылечить домашнего енота. Капитан отделения Майк Пруитт (Mike Pruitt) отметил, что обращение привело его сотрудников в замешательство. «Они только смогли сказать, что он был очень вялым и вел себя так, как обычно ведут себя люди, переборщившие с коноплей», — добавил он.

Спасатели не сразу поняли, чем именно отравился енот: рассматривались версии с метамфетамином и героином. Для осмотра пострадавшего животного в пожарный участок прибыл полицейский, но к тому моменту хозяйка с енотом уже вернулась домой.

«Здесь нет никаких домашних енотов с передозировкой. Все слишком странно, я ухожу», — сказал страж порядка, согласно расшифровке переговоров.

По словам Пруитта, владелице посоветовали отвезти енота домой, чтобы он выспался и протрезвел. Он выразил надежду, что питомец поправится.

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