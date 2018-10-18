Канадцы обрушили продающие марихуану сайты в первый день ее легализации

Канадцы обеспечили высокий спрос на марихуану в первый день ее легализации. Легально купить каннабис теперь можно в нескольких точках по стране и в онлайн-магазинах. Об этом сообщает телеканал CTV Toronto.

По его данным, очереди около магазинов начали выстраиваться за несколько часов или даже дней до официального открытия. Число таких точек пока очень ограничено, отмечает телеканал, а в некоторых крупных регионах они появятся только весной 2019 года.

В онлайн-магазинах наблюдается похожая ситуация. Так, на одном из сайтов в провинции Альберта за первый час оформлено более тысячи заказов, еще 11 тысяч ожидают своей очереди. Другие сайты испытывают серьезные технические трудности, оставив тысячи потенциальных покупателей без заказов.

Тем не менее, согласно исследованиям, более 70 процентов канадцев не планируют употреблять марихуану после ее легализации.

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Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны в июне. Согласно принятому законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. 17 октября закон вступил в силу.

После легализации каннабиса в одном из университетов страны появилось марихуановедение. Студенты научатся ухаживать за растениями, проверять их на наличие химических веществ, лечить их и собирать урожай. Дегустировать выращенные кусты будет запрещено. Ранее компания по продаже марихуаны AHLOT анонсировала вакансию «ценителя» марихуаны. Соискатель должен отлично разбираться в сортах наркотика и регулярно предоставлять о них отчеты.

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