Проигнорировавшего избиение гея российского полицейского наказали

Участкового московского района Богородское привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ в возбуждении уголовного дела после избиения гомосексуала. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает «Медиазона» со ссылкой на ЛГБТ-группу «Стимул».

Согласно информации «Стимула», в 2017 году молодой человек познакомился в специальном приложении с парнем и решил встретиться с ним. Однако в квартире, куда он пришел по приглашению собеседника, находилось восемь человек, а само свидание закончилось избиением и вымогательством. Молодой человек обратился в полицию, однако после проверки возбуждать уголовное дело не стали.

По данным УВД по Восточному административному округу, поступок полицейского по фамилии Крисько расценили как «нарушение служебной дисциплины». Какое именно наказание ему назначено, пока не уточняется.

1 апреля сообщалось, что за месяц в Москве минимум четыре гомосексуала пострадали от вымогательства. Во всех случаях это произошло во время свидания, назначенного через приложение для знакомств.

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